Напавший на школу в Одинцово подросток написал манифест «Мой гнев»

Ученик 9Б класса напал на учеников Успенской СОШ утром 16 декабря. Он ранил ножом охранника, а затем нанес несколько ножевых ударов четверокласснику, в результате чего ребенок скончался. Перед нападением он спрашивал учеников, какой они национальности. Знакомые матери погибшего сказали «Осторожно, новости», что убитый мальчик был из семьи таджиков.