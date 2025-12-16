Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Самое дешевое такси в России оказалось в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо Ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года
Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток

Школьник напал с ножом на учеников в Одинцово. Один ребенок погиб

Фото: Комплекс МБОУ Успенская СОШ/VK

В школе подмосковного Одинцово ученик напал с ножом на школьников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Нападение произошло в Успенской СОШ в Горках-2. 

Один из учеников погиб, трое ранены, сообщили MSK1.ru в министерстве информации и молодежной политики. По данным Baza, среди пострадавших — охранник. 

В СК подтвердили ТАСС гибель одного ученика и ранение охранника. Погиб, по информации «Осторожно, Москва», 11-летний ученик класса 4 «Д». 

Подросток, напавший на школьников, задержан. Ему 15 лет, он ученик 9 «Б» класса. На снимках, опубликованных СМИ, видно, что нападавший был одет в футболку с надписью «No lives matter» («Ничьи жизни не важны»).

В оперативных службах сказали ТАСС, что девятиклассник был приверженцем деструктивного молодежного течения. О каком именно течении речь, не уточняется.

На видео нападения, которое записал сам школьник (ролик опубликовал Mash), он подходит с ножом к группе учеников, спрашивая у них, кто они по национальности. Его пытается остановить охранник, которому нападавший брызгает в лицо перцовым баллочником, а затем наносит удар ножом. После этого девятиклассник догоняет одного из учеников младших классов и наносит ему несколько ножевых ударов в область шеи. 

Следственный комитет по Подмосковью завел уголовное дело по статьям об убийстве (105 УК) и приготовлении к преступлению (30 УК).

