Школьник напал с ножом на учеников в Одинцово. Один ребенок погиб

На видео нападения, которое записал сам школьник (ролик опубликовал Mash), он подходит с ножом к группе учеников, спрашивая у них, кто они по национальности. Его пытается остановить охранник, которому нападавший брызгает в лицо перцовым баллочником, а затем наносит удар ножом. После этого девятиклассник догоняет одного из учеников младших классов и наносит ему несколько ножевых ударов в область шеи.