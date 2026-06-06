19-летняя Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос». Это ее первая победа на турнире Большого шлема

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Для российской теннисистки это первый титул на турнире Большого шлема.
В финале Андреева обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Матч продлился 1 час 22 минуты. Андреева стала самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 1992 года — тогда титул завоевала 18-летняя Моника Селеш.
Видео: @rolandgarros
Победа Андреевой — это также первый российский титул на турнирах Большого шлема в женском одиночном разряде с 2014 года, когда победила Мария Шарапова. До нее «Ролан Гаррос» выигрывали Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.
Видео: @rolandgarros
Завтра пройдет финал мужского «Ролан Гаррос». За звание чемпиона поборются немец Александр Зверев и итальянец Флавио Коболли.