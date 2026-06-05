В сети завирусилось видео грузинского танцевального ансамбля Apkhazeti

«Это самая крутая вещь, которую я видела за целую неделю», — написала одна из зрительниц. «Я бы хотела увидеть больше танца женщин. То, как они двигаются, — это выглядит, будто они парят над полом, и это один из самых классных танцевальных стилей, какие я только видела», — добавила другая. «Это захватывает дух», — подчеркнула третья.