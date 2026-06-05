В сети завирусилось видео грузинского танцевального ансамбля Apkhazeti

В инстаграме* завирусилось видео с выступлением грузинского танцевального ансамбля Apkhazeti, которое создал австралийский хореограф Джеймс Митчал Фенвик. Ролик сняли в Тбилиси.
В нем коллектив Apkhazeti исполняет фрагменты национальных грузинских танцев на фоне мемориального комплекса Летопись Грузии. Танцовщики одеты в традиционные одежды, включающие овечьи папахи и платья картули.
Видео набрало уже более 836 тыс. лайков и получило свыше 11 тыс. комментариев. Пользователи восхищаются движениями артистов, сложной хореографией и богатством танцевальной культуры Грузии.
«Это самая крутая вещь, которую я видела за целую неделю», — написала одна из зрительниц. «Я бы хотела увидеть больше танца женщин. То, как они двигаются, — это выглядит, будто они парят над полом, и это один из самых классных танцевальных стилей, какие я только видела», — добавила другая. «Это захватывает дух», — подчеркнула третья.
Некоторые комментаторы посетовали, что саундтреком к ролику стал современный рэп-трек, а не историческая музыка. Другие же, напротив, увидели в этом изюминку видео и причину, почему оно стало таким популярным.
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