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Знакомство с Тоф в новом проморолике сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Netflix

Netflix выпустил новый проморолик второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». В нем показали, как создавался персонаж Тоф Бейфонг — слепой девочки, которая стала учительницей Аанга по магии земли.

Шоураннер Джаббар Райсани описал кастинг на роль как «масштабный»: команда просмотрела больше 6000 заявок, прежде чем выбрать Мияко Чех, также известную как Мия.

«Было потрясающе наблюдать, с какой дисциплиной и самоотдачей Мия подошла к этой роли», — сказал об актрисе исполнительный продюсер Райан Халприн. Сама Мия описала свою героиню как «прямолинейную».

Чех поделилась, что одним из ее главных страхов была необходимость сыграть полностью слепую героиню. Здесь ей помог консультант по вопросам слепоты Джо Стречей: вместе они продумывали, как именно Тоф передвигается и касается предметов.

«Когда Тоф управляет землей, очевидно, что ей не нужно смотреть на то, что она делает, — пояснил консультант. — Это похоже на баскетбол и пас без взгляда». Стречей надеется, что слабовидящие дети узнают себя в этой героине.

Видео: Netflix

Все семь эпизодов второго сезона выйдут 25 июня. Главную роль в шоу исполнил Гордон Кормье. Шоураннером проекта стал Альберт Ким, работавший над сериалами «Сонная лощина» и «Пантеон». Первый сезон «Аватара» вышел в феврале 2023 года.

В центре сюжета юный Аватар Аанг ― последний выживший маг воздуха. Мальчику необходимо освоить четыре стихии ― воду, землю, огонь и воздух, ― чтобы дать отпор народу огня, развязавшему войну, и восстановить равновесие в мире.

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