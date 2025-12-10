Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix

Netflixвыпустил тизер-трейлер второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Игровой ремейк одноименного мультсериала вернется в 2026 году. Точная дата пока неизвестна.
В ролике впервые показали Тоф ― слепую девочку-вундеркинда, которая будет обучать Аанга магии земли. В сериале ее роль исполняет Мия Чех.
Сериал, как и анимационный оригинал Nickelodeon 2000-х, рассказывает о юном Аватаре Аанге ― последнем выжившем маге воздуха. Мальчику необходимо освоить четыре стихии ― воду, землю, огонь и воздух ― чтобы дать отпор Народу Огня, развязавшему войну, и восстановить равновесие в мире. В главной роли ― Гордон Кормье.
В первом сезона Аанга, который сто лет провел замороженным в айсберге, спасают из ледяного плена юная маг воды Катара (Киавентио Тарбелл) и ее брат Сокку (Иэн Аусли). Вместе они путешествуют по миру, помогая Аангу освоить четыре стихии. Компании приходится противостоять принцу Огня Зуко (Даллас Лю) и его дяде Айро (Пол Сан-Хен Ли), которых отправил лорд Огня Озай (Дэниел Дэ Ким), чтобы схватить Аанга.
Во втором сезоне, после спасения северного племени Воды от Народа Огня, Аанг, Катара и Сокка отправляются к царю Земли, чтобы убедить его помочь в борьбе с Озайем.
Шоураннером проекта стал Альберт Ким, работавший над сериалами «Сонная лощина» и «Пантеон».
Первый сезон «Аватара» от Netflix увидел свет в феврале 2023 года. Он получил смешанные оценки от критиков (55 баллов из 100 на Metacritic) и зрителей (7,2 балла из 10 на IMDb).