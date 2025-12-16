В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино

В Москве выпустили тематическую карту «Тройка» к 90-летию сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и выходу нового фильма «Буратино». Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта города.



На ней изобразили главного героя произведения Алексея Толстого. Купить новую «Тройку» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метрополитена на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.



Заместитель мэра Максим Ликсутов отметил, что выпуск тематических карт «Тройка» часто дополняется выставками. В этот раз выставку костюмов из новой киносказки «Буратино» открыли на станции метро «Воробьевы горы».



Недавно стало известно, что на входе №7 станции метро «Комсомольская» появятся стеклянные навесы, повторяющие архитектуру Ленинградского вокзала. Они будут защищать пассажиров от осадков, а в темное время суток будут подсвечиваться изнутри.

