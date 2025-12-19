В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%
Ученые: самое одинокое поколение — люди 16–29 лет

Фото: Freepik/Freepik

В Великобритании поколение в возрасте от 16 до 29 лет имеет самый высокий уровень одиночества. Об этом со ссылкой на данные исследования сообщает Би-би-си.

Согласно данным Национальной статистической службы (ONS) 33% британцев в возрасте 16–29 лет чувствуют себя одинокими «часто, всегда или иногда». Для сравнения: среди людей старше 70 лет этот показатель составляет лишь 17%.

«Взрослые в возрасте от 18 до 24 лет являются самыми одинокими — за ними следуют пожилые люди», — рассказала профессор Андреа Уигфилд, директор Центра исследований одиночества в Шеффилдском университете Халлама.

Недавно австрийские ученые выяснили, что за последние 50 лет популярные песни стали проще и пессимистичнее. Исследователи проанализировали тексты более 20 тыс. треков из чарта US Top 100 за период 1973–2023 годов.

