27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»

«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» запускает первый в 2025 году предновогодний рейс ретропоезда «Лахта». 27 декабря он отправится по маршруту Балтийский вокзал — Гатчина и обратно.
Пассажиров ждет праздничная программа с экскурсией от гида, музыкальным сопровождением и подарками. В гости к путешественникам заглянет Дед Мороз, а для детей приготовят сувениры, чай и пряники.
Ретропоезд продолжит курсировать 28 декабря, а также со 2 по 11 января 2026 года. Всего запланировано три праздничных маршрута: поездки из Финляндского вокзала в Выборг (2, 3, 10 и 11 января), из Балтийского вокзала в Гатчину (27 декабря, 4, 5, 6 и 7 января) и из Витебского вокзала в Павловск (28 декабря, 8 и 9 января; несколько рейсов в день).
До 11 января по России также курсирует поезд Деда Мороза. 9 ноября, волшебник выехал из Великого Устюга во Владивосток. Почти за два месяца путешествий он остановится в 70 городах.
В яркую и праздничную передвижную резиденцию Деда Мороза входят приемная самого волшебника, вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, лавка с сувенирами, ресторан с угощениями. В вагоне Снежной королевы юные посетители попадут в мир кривых зеркал, а в вагоне — кукольном театре посмотрят сценки.
Поезд совершит двухдневную остановку в Москве 2–3 января, а 6–7 января будет принимать гостей в Петербурге и Новом Петергофе.