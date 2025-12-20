27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»

Ретропоезд продолжит курсировать 28 декабря, а также со 2 по 11 января 2026 года. Всего запланировано три праздничных маршрута: поездки из Финляндского вокзала в Выборг (2, 3, 10 и 11 января), из Балтийского вокзала в Гатчину (27 декабря, 4, 5, 6 и 7 января) и из Витебского вокзала в Павловск (28 декабря, 8 и 9 января; несколько рейсов в день).