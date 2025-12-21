Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты

«Во многих ситуациях люди — сознательно или подсознательно — сдерживают себя, не используя свою полную силу. Ругань — это легкодоступный способ помочь себе почувствовать сосредоточенность, уверенность и меньше отвлекаться, чтобы „выложиться“ чуть больше», — поясняет один из соавторов исследования Ричард Стивенс.