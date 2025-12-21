Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты

Ругань во время физической нагрузки может повысить ее эффективность, выяснили британские ученые. Они исследовали психологические эффекты нецензурной лексики. Статью с результатами опубликовали в журнале American Psychologist, основные тезисы пересказало издание Popular Science.
В эксперименте приняли участие 192 человека. Каждые две секунды во время отжиманий одна группа произносила выбранное ими ругательство, а контрольная — нейтральное слово.
Те, кто в процессе тренировки использовал ненормативную лексику, мог выполнять упражнения значительно дольше. Ученые полагают, что произнесение социально табуированного слова напрямую связано с уверенностью в себе и сосредоточенностью.
«Во многих ситуациях люди — сознательно или подсознательно — сдерживают себя, не используя свою полную силу. Ругань — это легкодоступный способ помочь себе почувствовать сосредоточенность, уверенность и меньше отвлекаться, чтобы „выложиться“ чуть больше», — поясняет один из соавторов исследования Ричард Стивенс.
Стивенс называет ругань «бесплатным, низкозатратным и легкодоступным инструментом, который у нас под рукой, когда нам нужен прирост производительности». Этим ученый и объясняет распространенность нецензурных выражений.