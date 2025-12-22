Китай впервые поставил сыр в Россию

Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.



Размеры поставки достигли восемь тонн, а стоимость — 93 тысячи долларов. Сорт ввезенного сыра в документах не указан.



В Китае изготавливают как европейские версии сыров, так и местные сорта, отмечает агентство. Например, из буйволиного молока или молока самок яка.



Недавно Китай занял первое место среди поставщиков пива в Россию. Чехия оказалась на втором месте, она снизила экспорт в Россию почти вдвое. Германия стала третьей, снизив экспорт в шесть раз. В целом в январе–сентябре этого года Россия сократила импорт этого алкогольного напитка вдвое — до 100,8 млн долларов.