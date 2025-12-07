Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»
Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей
Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска
Жительница подмосковного пансионата для престарелых пожертвовала больным детям миллион рублей
«Тревожность» назвали словом 2025 года
В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%
Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми
Полиция вернула проглоченное яйцо Фаберже. Подозреваемый ходил в туалет под присмотром
«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»
Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон
Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря
«Лэндмена» продлили на третий сезон
Общение с чат-ботом способно изменить мнения избирателей
Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли на 2 месяца
В Детройте установили памятник Робокопу
Тимоте Шаламе назвал актеров, которых он считает величайшими
Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Режиссер «Грозового перевала» хочет сделать его новым «Титаником»
Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов
Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме
Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo
В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков

Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию

Фото: Josh Olalde/Unsplash

Китай занял первое место среди поставщиков пива в Россию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Comtrade и таможни.

Китайские поставщики увеличили экспорт пива в Россию за январь–сентябрь 2025 года в полтора раза год к году. За этот период импорт продукции из КНР достиг 33,4 млн долларов и стал крупнейшим среди зарубежных поставщиков.

Чехия снизила экспорт почти вдвое — до 15,6 млн долларов. А Германия — в 6 раз, до 12,2 млн долларов. Замкнули первую пятерку две прибалтийские соседки: Литва (снижение в 2,6 раза, до 9 млн долларов) и Латвия (та же динамика и 8,3 млн долларов).

Армения нарастила поставки в 5,2 раза, до 7 млн долларов. Сразу за ней следует Польша, ее поставки просели в 4 раза, до 5 млн долларов. Идущая за ней Бельгия отчиталась о снижении в 4,7 раза, до 4 млн долларов.

Однако вырос импорт пива из Португалии — в 21 раз, до 1,6 млн долларов. В целом в январе–сентябре этого года Россия сократила импорт этого алкогольного напитка вдвое — до 100,8 млн долларов.

