«Архив Анны» создал практически полную резервную копию Spotify — и подготовил его статистику

Фото: Universal Pictures

Библиотека «Архив Анны» создала практически полную резервную копию Spotify. В архив вошли более 86 млн аудиофайлов, что составляет около 99,6% всех прослушиваний на платформе.

Общий размер библиотеки — около 300 терабайт. «Архив Анны» сохранил метаданные 99,9% из примерно 256 млн треков, доступных на Spotify. Границей сбора данных стал июль 2025 года.

На основе собранной информации была подготовлена статистика. Более 70% песен на платформе практически не слушают — у них менее 1000 прослушиваний. Большинство прослушиваний приходится на песни с популярностью 50–80 (по 100-балльной шкале), хотя таких песен всего 210 тыс. — 0,1% от общего количества композиций на платформе.

Около 13,5% треков (примерно 34,6 млн) на платформе помечены как explicit из-за нецензурной лексики. Больше всего артистов, представленных на Spotify, относятся к жанру оперы (22,8 тыс.), за ним следуют хоровая (21,2 тыс.) и камерная музыка (20,5 тыс.).

Была подготовлена и инфографика по тональности песен. Чаще всего на платформе встречаются композиции в до мажоре и соль мажоре (на графике они отмечены оранжевым — C major и G major).

