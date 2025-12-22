Библиотека «Архив Анны» создала практически полную резервную копию Spotify. В архив вошли более 86 млн аудиофайлов, что составляет около 99,6% всех прослушиваний на платформе.
Общий размер библиотеки — около 300 терабайт. «Архив Анны» сохранил метаданные 99,9% из примерно 256 млн треков, доступных на Spotify. Границей сбора данных стал июль 2025 года.
На основе собранной информации была подготовлена статистика. Более 70% песен на платформе практически не слушают — у них менее 1000 прослушиваний. Большинство прослушиваний приходится на песни с популярностью 50–80 (по 100-балльной шкале), хотя таких песен всего 210 тыс. — 0,1% от общего количества композиций на платформе.
Около 13,5% треков (примерно 34,6 млн) на платформе помечены как explicit из-за нецензурной лексики. Больше всего артистов, представленных на Spotify, относятся к жанру оперы (22,8 тыс.), за ним следуют хоровая (21,2 тыс.) и камерная музыка (20,5 тыс.).
Была подготовлена и инфографика по тональности песен. Чаще всего на платформе встречаются композиции в до мажоре и соль мажоре (на графике они отмечены оранжевым — C major и G major).