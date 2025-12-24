Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса

Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
Посмотрите эксклюзивный отрывок из новогодней комедии «Добрый доктор»
В Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров
Барная школа Solution выпустила книгу «Архитектура коктейля»
Pink Floyd выпустили видеоклип на легендарную песню «Wish You Were Here» спустя полвека
Собянин: в Москве стало в пять раз меньше дней с серьезными пробками за 15 лет
Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании саудовскому фонду за 55 млрд долларов
Мэрайя Кэри выиграла суд по делу о плагиате песни «All I Want for Christmas Is You»
Люси Лю рассказала, что просила Джеки Чана научить ее трюкам, но тот ей отказал
Роб и Мишель Райнер погибли через несколько минут после нападения
Синоптик: в новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз около 15 градусов
Средняя стоимость новогоднего тура за границу — 150–200 тыс. рублей
Спрос на мужские бьюти-услуги в Москве в 2025 году вырос на 25–30%
Второй сезон «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном выйдет на «Амедиатеке» в январе
25 российских кинокритиков выбрали лучшие отечественные сериалы года — «Аутсорс» и «Дыши»
Есть ли клещи на новогодних елках и стоит ли их бояться: мнение биологов
Яндекс Go добавил продажу билетов на электрички
«Афиша» выпустила 3 новогодних спецпроекта: «Суетолог», история новогодней елки и маршрут по ВДНХ
Фильм «Картины дружеских связей» Сони Райзман начнут показывать в кинотеатрах с 19 марта 2026 года
Аналитики Rambler& Co: пользователи стали более избирательными в выборе новостей
В повторный прокат выйдет «Броненосец „Потемкин“» Эйзенштейна
Анна Асти открыла бар «Сплетни by Anna Asti» в центре Москвы
«Звездные войны» обзавелись новогодней пряничной короткометражкой
На Flightradar24 теперь можно отслеживать сани Санта-Клауса в реальном времени
Актеры «Фоллаута» перечислили свои любимые праздничные фильмы
«Кей-поп-охотницы на демонов» набрали 500 млн просмотров на Netflix
Опрос: каждый третий россиянин хочет отправиться в 1990-е годы, чтобы встретить Новый год
Актеру Расселлу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии

Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса

Фото: mos.ru

Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса, согласно исследованию Мосопроса. Об этом сообщил телеграм-канал «Москва М125».

44% участников опроса проголосовали за демонтаж московского монорельса. Он перестал работать в конце июня. В декабре стало известно, что на месте монорельса появится высотный парк.

Москвичам запомнились и другие городские новшества. 26% упомянули открытие новых станций метро. 9% вспомнили про запуск первого трамвайного диаметра. 8% отметили запуск первого беспилотного трамвая.

Еще 5% назвали ярчайшим событием года номерных знаков на самокатах. Столько же людей впечатлило открытие Национального космического центра. 3% респондентов указали в качестве самого яркого воспоминания года переезд скульптуры «Большая глина» от здания «ГЭС-2» к офису компании «Новатэк».

