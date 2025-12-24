Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса, согласно исследованию Мосопроса. Об этом сообщил телеграм-канал «Москва М125».
Москвичам запомнились и другие городские новшества. 26% упомянули открытие новых станций метро. 9% вспомнили про запуск первого трамвайного диаметра. 8% отметили запуск первого беспилотного трамвая.
Еще 5% назвали ярчайшим событием года номерных знаков на самокатах. Столько же людей впечатлило открытие Национального космического центра. 3% респондентов указали в качестве самого яркого воспоминания года переезд скульптуры «Большая глина» от здания «ГЭС-2» к офису компании «Новатэк».