Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, потому что ей это «больше не идет»
Режиссер Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Тимоти Шаламе прокомментировал слух, что он ― рэпер-аноним EsDeeKid: «все раскроется в свое время»
Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка
Том Круз передумал снимать фильм в открытом космосе
Джейсон Стэтем, перестрелки и погони в дублированном трейлере «Убежища»
В Томске пройдет пикет против блокировки Roblox
В Москве пошел снег
Шведский музыкант спас осьминога и научил его играть на пианино
Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»
Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» продали на аукционе досрочно
В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов
Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков
Снуп Догг получил пост почетного тренера сборной США на Олимпийских играх-2026
Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине
Появились первые кадры третьего сезона «Эйфории»
Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»
Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи
Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»
49% компаний в России не планируют проводить новогодний корпоратив
Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов
Paramount показала первый тизер фильма по игре Street Fighter
Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором The Game Awards 2025
У Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову
Netflix показал трейлер сериала «Его и ее» с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом

В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса

Фото: @mos_sobyanin

Московские власти согласовали проект первого в России высотного круглогодичного парка, который появится на месте монорельса. Об этом рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, протяженность парка составит четыре километра, и он сформирует непрерывный прогулочный маршрут, который свяжет ботсад имени Цицина и Тимирязевский парк. Открытие парка намечено на 2027 год. 

На месте бывших станций монорельса создадут многофункциональные общественные пространства. В парке также появятся двухэтажные павильоны для образовательных мероприятий и кафе с панорамными видами. Для пробежек проложат дорожку длиной четыре километра. 

Проект планировки охватывает площадь 82,4 гектара. Парк объединит пять районов: Останкинский, Бутырский, Марфино, Тимирязевский и Алексеевский, отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. 

Московский монорельс проработал около 20 лет и закрылся 28 июня 2025 года. По данным Дептранса, монорельс был стабильно убыточен: ежегодные затраты превышали 800 млн рублей, а себестоимость поездки одного пассажира составляла около 1500 рублей, почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.

Летом этого года власти предложили заменить монорельс круглогодичным парком. Эту идею поддержал на платформе «Активный гражданин» более 71% проголосовавших. 

