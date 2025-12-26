На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин

25 декабря в Москве состоялось открытие Большого лыжного трамплина на Воробьевых горах. Об этом сообщили в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.



Новый объект полностью соответствует требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Он появился на месте устаревшего трамплина К-72, построенного более 70 лет назад.



Рядом установили судейскую вышку и трехэтажный комплекс с комфортными раздевалками, медпунктом, специальным помещением для хранения лыж и зоной отдыха. Комплекс может одновременно принимать до 130 человек во время тренировок, а сам трамплин — до 20 спортсменов в смену.



Недавно стало известно, что в московском парке развлечений «Остров мечты» начали строить водный аттракцион со сплавом по «горной реке». Ожидается, что его откроют летом следующего года.