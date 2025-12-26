Самую высокую праздничную елку установили в Сан-Паулу в Бразилии, ее высота — 57 метров. Второй по высоте стало дерево в Мадриде в Испании — 35 метров. За ними следуют Джакарта (33 метра), Бухарест и Лиссабон (по 30 метров), Вена (28 метров), Варшава (27 метров).