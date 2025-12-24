Есть ли клещи на новогодних елках и стоит ли их бояться: мнение биологов

Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова энтомолог Вадим Марьинский сообщил, что никаких еловых или хвойных клещей не существует. «Кадры, которые распространяются в сети, демонстрируют клопов. Клопы — это насекомые. Клещи — это паукообразные. Отличить насекомых от паукообразных очень просто: у насекомых шесть ног, у паукообразных восемь», — сказал он.