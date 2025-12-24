Есть ли клещи на новогодних елках и стоит ли их бояться: мнение биологов

Специалисты Роспотребнадзора и биологи опровергли информацию об опасных клещах, которых находят на новогодних елках. В конце декабря эта информация появилась в СМИ. Сообщалось, что из-за теплой зимы россияне стали замечать членистоногих, которых заносят в жилища вместе с живыми елками, купленными на базарах. Подобная информация поступала из Москвы, Подмосковья и Петербурга.
В Роспотребнадзоре рассказали, что клещи зимуют в лесной подстилке, под опавшими листьями и в верхнем слое почвы. На ели и другие деревья они не залезают даже летом.
«Крайне редко для зимовки клещ может забраться в рыхлую кору старой ели, почти у самой земли. Но для новогодней рубки используют молодые деревья с крепкой корой. Поэтому занести клеща с елкой маловероятно», — успокоили горожан в ведомстве.
Там добавили, что некоторые насекомые и другие членистоногие все же могут попасть в дом с новогодним деревом, но для человека они не опасны и не выживут из-за неподходящей влажности и отсутствия пищи.
Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова энтомолог Вадим Марьинский сообщил, что никаких еловых или хвойных клещей не существует. «Кадры, которые распространяются в сети, демонстрируют клопов. Клопы — это насекомые. Клещи — это паукообразные. Отличить насекомых от паукообразных очень просто: у насекомых шесть ног, у паукообразных восемь», — сказал он.
Специалист добавил, что клещи зимуют в верхнем слое почвы в лесной подстилке. В молодых елях они не зимуют, поэтому беспокоиться не о чем.
Биолог Павел Глазков добавил, что на елках живут не обычные клещи, а микроскопические и для людей они совершенно не опасны. «На елках также могут быть жуки-пилильщики, короеды, тля и другие безобидные для человека насекомые», — отметил эксперт.
Кандидат биологических наук руководитель лаборатории защиты леса от карантинных и инвазивных организмов ФБУ «ВНИИЛМ» Юрий Гниненко тоже согласен с коллегами. Он подчеркнул, что на елках живут только паутинные клещи, которые быстро погибают из-за неподходящей влажности и отсутствия пищи.
«Опасные таежные клещи, которые именуются Ixodes persulcatus, не зимуют в кронах. И в принципе их нельзя занести с елкой в квартиру», — подчеркнул Юрий Гниненко.
Эколог Илья Рыбальченко пояснил, что выращенные в питомниках елки не подвержены заражению паразитами. «Все эти рассказы — это даже не хайп, а совершенно четкая кампания производителей искусственных елок, которые хотят больше продать. Что же касается хвойных клещей, то мы должны понимать, что носителями энцефалита являются совершенно другие насекомые, так же, как и боррелиоза», — сказал специалист.
В магазинах по продаже живых елок рассказали «Афише Daily», что эта новость пока не повлияла на продажи символа Нового года. «От наших клиентов таких жалоб не поступало», — прокомментировали в магазине «Господин Елкин».
В Москве до 31 декабря работают 250 елочных базаров: они открыты в каждом административном округе города. В ассортименте ― ели из Пермского края, Кировской области и Башкирии. Кроме традиционных хвойных деревьев продаются сосна и лапник.