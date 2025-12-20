Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
В Москве заработали более 250 елочных базаров

Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

В Москве начали работать более 250 елочных базаров, сообщается на сайте столичного правительства. В ассортименте ― ели из Пермского края, Кировской области и Башкирии. Кроме традиционных хвойных деревьев продаются сосна и лапник. 

Елочные базары открылись в каждом административном округе Москвы. Они будут работать с 20 по 31 декабря. Адреса точек можно посмотреть на портале открытых данных столичного правительства и проекта «Зима в Москве».

Самый большой базар откроется на Тишинской площади в Пресненском районе, отмечает «Российская газета». На нем можно будет купить как отечественные, так и импортные деревья. «Пихта Нордмана приехала из Дании, голубая ель — из Австрии, пихту Фразера привезли из Эстонии», ― отметил владелец базара Владислав Пухарев. 

«РГ» также приводит цены на елки в Москве: русская ель, сосна ― от 2500 рублей, пихта Нордмана ― от 10 тыс., пихта Фразера ― от 12 тыс., пихтовый лапник ― от 1000. 

В прошлом году в Москве работали 250 елочных базаров, в 2023-м ― 245, в 2022-м ― 237. 

