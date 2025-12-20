В Москве заработали более 250 елочных базаров

Самый большой базар откроется на Тишинской площади в Пресненском районе, отмечает «Российская газета». На нем можно будет купить как отечественные, так и импортные деревья. «Пихта Нордмана приехала из Дании, голубая ель — из Австрии, пихту Фразера привезли из Эстонии», ― отметил владелец базара Владислав Пухарев.