Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц

Фото: alpridephoto/Unsplash

Средние потребительские расходы россиян в январе–ноябре 2025 года составили 40,4 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «СберИндекса».

«Наиболее высокие траты у самой экономически активной группы 25–44 лет — 53 тыс. рублей», — рассказали аналитики. Молодежь от 15 до 24 лет тратила в среднем 28,9 тыс. рублей в месяц. У людей в возрасте 45–64 лет траты составляли в среднем 40,8 тыс. рублей в месяц, а у граждан старше 65 лет — 25,5 тыс. рублей.

В целом средние потребительские расходы россиян достигли 40,4 тыс. рублей в месяц. Это на 13,9% больше, чем в прошлом году.

Недавно стало известно, что больше всего на кофе в городах-миллионниках в России тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска. В сентябре–октябре средний чек в кофейнях Челябинска составил 610 рублей.

