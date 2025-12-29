Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе

В ролике участники группы — Марк Оуэн, Гэри Барлоу, Джейсон Орандж и Говард Дональд — показаны за кулисами концерта 1990-х годов. Архивные кадры сопровождаются современными комментариями музыкантов. «Нет ничего лучше, чем быть в группе», — говорит Барлоу в начале тизера.