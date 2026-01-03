В Гане задержали Ноя, предсказывавшего всемирный потоп

Эбо Ной утверждал, что получил видение от Бога: якобы в католическое Рождество 2025 года Землю накроет потоп чудовищных масштабов и мир погрузится в хаос. Чтобы спасти людей и животных, Ной начал строить ковчеги. Деньги на них он собирал с людей, поверивших в пророчество. Видео Эбо собирали миллионы просмотров.