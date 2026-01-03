В Гане задержали Ноя, предсказывавшего всемирный потоп

Полиция Ганы задержала самопровозглашенного пророка Эбо Ноя, который предсказывал начало библейского потопа 25 декабря. Об этом сообщает местное издание News Ghana.
«Пророка», чье настоящее имя Эванс Эшун, обвинили в распространении ложной информации и умышленном введении общественности в заблуждение. В качестве меры пресечения суд арестовал мужчину на две неделе. Ему также назначили психиатрическую экспертизу.
По информации полиции, Эшун признался, что действовал ради привлечения внимания в интернете и теперь сожалеет о содеянном. Правоохранители отметили, что обвиняемый работает охранником в частной школе и, несмотря на свой образ в соцсетях, не имеет религиозного образования.
Эбо Ной утверждал, что получил видение от Бога: якобы в католическое Рождество 2025 года Землю накроет потоп чудовищных масштабов и мир погрузится в хаос. Чтобы спасти людей и животных, Ной начал строить ковчеги. Деньги на них он собирал с людей, поверивших в пророчество. Видео Эбо собирали миллионы просмотров.
Однако накануне 25 декабря «пророк» заявил, что апокалипсис откладывается. Якобы Бог увидел, что ковчеги не вместят всех желающих, и дал время на постройку дополнительных. Ной попросил людей, пришедших к суднам к обозначенной дате, не злиться на него.