В Великобритании начал действовать запрет на рекламу вредной пищи на телевидении до 21:00

Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
У Эрмитажа образовалась длинная очередь из‑за бесплатного входа в честь Рождества
Netflix опубликовал тизерный ролик с будущими фильмами и сериалами
В России стали реже совершать кражи
Лора Дерн назвала термин «непо-ребенок» абсурдным и безумным
Музыкальный фестиваль Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде
США, Великобритания и Япония возглавили список крупнейших мировых импортеров игристого вина
Сиквел «Привет семье!» могут снять, несмотря на смерть Дайаны Китон
Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза
Гвинет Пэлтроу заявила, что ее лишили роли в фильме из‑за развода с Крисом Мартином
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи
В России с февраля увеличится материнский капитал
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»
The New York Times опубликовала список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате

В Великобритании начал действовать запрет на рекламу вредной пищи на телевидении до 21:00

Фото: Karolina Kołodziejczak/Unsplash

В Великобритании вступил в силу запрет на рекламу нездоровой пищи по телевидению до 21:00, а также полный запрет такой рекламы онлайн. Об этом пишет The Guardian.

Согласно новым правилам, нельзя будет демонстрировать еду с большим количеством жира, сахара и соли, в том числе пиццу, чипсы, картофель фри, овсяные хлопья и мюсли. Меру объяснили борьбой с ожирением у детей.

«Мы обещали сделать все, что в наших силах, чтобы дать каждому ребенку самый лучший и здоровый старт в жизни. <…> Мы переходим от того, чтобы Национальная служба здравоохранения лечила болезни, к их профилактике», — сказала министр здравоохранения Эшли Далтон.

Недавно суд в Москве запретил распространять рекламу о продаже шиншилл. Эти грызуны признаны вымирающим видом.

Расскажите друзьям