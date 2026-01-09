Театр им. Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов

Театр им. Маяковского проведет первую в этом году благотворительную ярмарку. Она пройдет 11 января, с 14.00 до 16.00, в фойе бельэтажа исторической сцены.
Гости смогут попробовать рождественское печенье или приобрести памятные вещи, изготовленные артистами театра самостоятельно или пришедшие из их личных коллекций. На ярмарке также будут представлены игрушки ручной работы, керамика, гастрономические сюрпризы, а также музыкальные пластинки, книги и многое другое.
Все средства от продаж будут направлены в благотворительный фонд «Образ жизни», который помогает детям и взрослым с инвалидностью. Кроме того, на ярмарке будет представлена часть коллекции мерча «Маяковки» по специальной цене и изделия, изготовленные подопечными и партнерами фонда.
Ранее «Афиша Daily» составила подборку благотворительных акций фондов. О том, как порадовать тяжелобольных детей, бездомных людей и животных, воспитанников детдомов, пациентов хосписов, одиноких пожилых людей и других, можно прочитать здесь.