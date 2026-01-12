«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах

Фото: Krists Luhaers/Unsplash

Кассовые сборы российских кинотеатров в период с 1 по 11 января достигли 10,3 млрд рублей — это самый высокий показатель за все время наблюдений (с 2015 года). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. За праздники кино посетили 18,8 миллиона зрителей.

Наибольший спад в кассовых сборах наблюдался в 2021 году — тогда они составили лишь 3,41 млрд рублей. Уже к 2024 году сборы поднялись до 4,9 млрд, в 2025-м достигли 6,92 млрд. В 2026 году сборы поставили рекорд.

Динамика сборов в новогодние праздники:

  • 2015 год — 3,98 млрд;
  • 2018 год — 4,07 млрд;
  • 2020 год — 4,9 млрд;
  • 2021 год — 3,41 млрд;
  • 2022 год — 3,7 млрд;
  • 2025 год — 6,92 млрд;
  • 2026 год — 10,3 млрд.

Стоимость билетов в кино растет: в 2024 году один новогодний фильм обходился в 386 рублей, в 2025-м — 475 рублей, в 2026-м — 533 рубля.

Фильмом — рекордсменом прошедших новогодних праздников стал «Чебурашка-2», заработавший за этот период более 4,8 млрд рублей и привлекший более 9 млн зрителей.

