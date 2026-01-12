Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах

Кассовые сборы российских кинотеатров в период с 1 по 11 января достигли 10,3 млрд рублей — это самый высокий показатель за все время наблюдений (с 2015 года). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. За праздники кино посетили 18,8 миллиона зрителей.