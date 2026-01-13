Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями
14% россиян собираются уволиться после праздников

Фото: Jornada Produtora/Unsplash

14% работающих россиян планируют уволиться после новогодних праздников. Каждый пятый из них собирается сначала взять отпуск. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование Level Group.

Еще 25% россиян пока не приняли окончательное решение об уходе из компании, но присматриваются к вакансиям и оценивают рынок. 60% считают, что сейчас не лучшее время менять работу.

Треть респондентов планируют после новогодних каникул сразу взять отпуск, чтобы продлить отдых и восстановиться перед рабочими буднями. При этом 13% хотели бы уйти в отпуск, но им запретило руководство.

Прошедшие 12-дневные новогодние каникулы стали для россиян самыми продолжительными за последние 12 лет. Повторение столь длинных зимних праздников возможно только через 6 лет — в 2032 году.

