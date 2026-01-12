Следующие 12-дневные новогодние каникулы ждут россиян лишь в 2032 году

Повторение длинных 12-дневных новогодних праздников возможно только через шесть лет — в 2032 году, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Это связано с совпадением календарей: начало 2032 года, как и 2026-го, выпадает на четверг. При таком раскладе новогодние каникулы могут вновь продлиться 12 дней подряд — с 31 декабря по 11 января включительно.
Прошедшие 12-дневные новогодние каникулы стали для россиян самыми продолжительными за последние 12 лет. Подобная ситуация в последний раз наблюдалась в 2013 году. С тех пор продолжительность новогоднего отдыха, как правило, составляла 10 или 11 дней.
Ранее также был опубликован календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Помимо новогодних и майских праздников россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 12 по 14 июня и 4 ноября.