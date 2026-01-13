Вышел трейлер ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич

«Экспонента фильм» поделилась с «Афишей Daily» трейлером романтической комедии «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич. В российский прокат фильм выйдет 12 февраля.
3 февраля в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» пройдет зрительская премьера картины. После показа состоится разговор с актерами и съемочной группой. Модератором выступит кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
В краснодарском «Каро 8 Галерея» фильм представит киновед Кира Кац. Билеты на премьерные сеансы уже доступны на «Афише».
«Счастлив, когда ты нет» рассказывает о Евгении и Евгении ― обладателях одинаковых имен, непростых характеров и сложностей в личной жизни. Их случайная встреча на вечеринке начинается с взаимной антипатии, но неожиданно приводит к ночи вместе, после которой все становится еще сложнее.
В главных ролях ― Саша Бортич («Я худею», «Холоп») и Гоша Токаев («Пара из будущего», «Лада Голд»).
«Мне кажется, что наш фильм — это какое‑то новое поколение ромкомов. Мы выходим на День святого Валентина, и мне кажется, этот фильм с одинаковым удовольствием могут посмотреть и те, у кого в отношениях все хорошо, и те, у кого разбито сердце», ― отметила Бортич.
Премьера «Счастлив, когда ты нет» состоялась на кинофестивале «Короче», где фильм взял Гран-при конкурса дебютного полнометражного кино. На днях лента также вошла в шорт-лист премии кинокритиков «Белый слон-2025». Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев включал «Счастлив, когда ты нет» в список лучших российских фильмов 2025 года.