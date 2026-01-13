Кронштадтскую новогоднюю ель признали лучшей в России

Кронштадтская новогодняя ель победила во всероссийском конкурсе в номинации «Елка России в крупном городе». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соцсети проекта «Города меняются для нас».
Она получила 268 389 голосов. Дерево привезли из Копорского лесничества и разместили на Якорной площади города. Праздничный символ украсили в ретро-стиле с помощью винтажных игрушек и гирлянд.
Второе место в голосовании заняла ель из Тулы. Она набрала 110 440 голосов. На третьем месте — новогодняя елка Тюмени. За нее проголосовали 95 509 человек.
Недавно в Москве стартовала традиционная акция по утилизации новогодних елей «Елочный круговорот». Она продлится до 1 марта.