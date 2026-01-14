Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году

52% мужчин хотят в новом году снова влюбиться, 32% — понять, какие отношения им подходят. Около 23% хотят разорвать прошлые связи и перестать думать о бывших, а 22% рассматривают этот период как повод выйти из отношений, которые давно перестали работать. Для 16% начало года — время сосредоточиться на себе.