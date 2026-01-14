Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году

Для многих россиян Новый год остается символическим рубежом. Почти половина женщин (48%) воспринимают начало года как шанс начать с чистого листа, а 35% мужчин используют начало января для пересмотра целей и планов. Об этом свидетельствуют результаты опроса дейтинг-сервиса Mamba, результаты которого есть у «Афиши Daily».
Когда речь заходит о переменах в начале года, россияне в первую очередь говорят о личной жизни: этот пункт выбирают 48% женщин и почти 60% мужчин. Для одних — это поиск пары и начало отношений, для других — возможность наконец-то поставить точку.
Дальше приоритеты расходятся. Девушки воспринимают «новую жизнь» как переосмысление повседневных привычек: стать более дисциплинированной и все успевать (26%), а также наладить питание, позаботиться о физическом здоровье или чаще путешествовать (по 15% соответственно).
Мужчины после личной сферы чаще фокусируются на практичных целях: 28% планируют вырасти в доходе или сменить работу, 23% — привести себя в форму, а около 22% — заняться здоровьем.
При этом мужчины в три раза чаще женщин включают в «новую жизнь» заботу о ментальном здоровье. Снизить уровень стресса и разобраться с эмоциональным фоном планируют 19% мужчин — среди женщин этот пункт выбирают лишь 7%.
52% мужчин хотят в новом году снова влюбиться, 32% — понять, какие отношения им подходят. Около 23% хотят разорвать прошлые связи и перестать думать о бывших, а 22% рассматривают этот период как повод выйти из отношений, которые давно перестали работать. Для 16% начало года — время сосредоточиться на себе.
Женщины чаще смещают фокус с действий на переосмысление. Для 38% важно сначала определиться с образом партнера и форматом отношений, 37% мечтают снова влюбиться, а 32% стараются перестать гнаться за идеальными отношениями и уделить больше внимания себе. Для 16% перемены означают выход из токсичных отношений и окончательное расставание с прошлым.
В начале года большинство россиян начинают с простых и понятных шагов: ставят цели, пересматривают планы и планируют бюджет. А дальше каждый действует по-своему.
Женщины чаще начинают с пространства вокруг себя: 38% устраивают генеральную уборку и избавляются от лишнего, 15% уезжают в отпуск, чтобы перезагрузиться. Кроме того, россиянки также нередко обновляют гардероб (14%) и задумываются о смене стиля или стрижки (11%).
Мужчины же быстрее переходят к действиям: каждый пятый обновляет внешний вид или уезжает в отпуск, 19% обсуждают планы с друзьями, а 11% начинают активнее заниматься спортом.
Новогодний настрой у многих не ограничивается первыми днями января. Среди женщин 35% говорят, что у них мотивации хватает на несколько месяцев, а 29% рассчитывают сохранить настрой до конца года. При этом часть признается, что энтузиазм постепенно снижается по мере возвращения к рабочему ритму.
Мужчины в этом вопросе настроены чуть оптимистичнее. Около 37% считают, что смогут придерживаться выбранного курса до конца года, еще 27% оценивают горизонт изменений в несколько месяцев.
Накануне Нового года аналитики Mamba узнали, что, несмотря на то что 61% россиянок скептически относится к новогодним суевериям, большинство из них все же планирует загадать желание о любви в ночь на 1 января. Согласно опросу, главный запрос к следующему году у 63% опрошенных — это серьезные отношения, а не мимолетный флирт. Более половины (56%) сказали, что их желание будет связано с личной жизнью.