Фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» выйдет в российский прокат

Фильм «День рождения Сидни Люмета» ― дебют российского режиссера Рауля Гейдарова ― выйдет в прокат 29 января. Показы будут проходить эксклюзивно в сети кинотеатров «Каро».
«Нас воодушевил прием картины на множестве российских кинофестивалей и премий («Окно в Европу», «Будем жить», «Сталкер» и другие) и мы рады, что фильм о любви к кино, созданный с такой нежностью, выйдет к широкому зрителю», ― сообщили в киностудии «Рок».
В центре сюжета ― семнадцатилетний грузин Дато, который живет в небольшом поселке на юге России. Несмотря на трудности, с которыми ему приходится сталкиваться, он не отступает от главной мечты ― стать режиссером. Поворотным моментом и вдохновением для Дато становится знаменитый фильм о справедливости и человеческой доброте режиссера Сидни Люмета, чей день рождения совпадает с его собственным.
«День рождения Сидни Люмета» взял Гран-при кинофестиваля «Окно в Европу-2025». Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев включил его в список лучших российских фильмов года.