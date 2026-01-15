Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи

Согласно опросу 975 взрослых жителей Великобритании, 7,5% людей, потерявших домашних животных, соответствовали диагностическим критериям ПРГ. Это примерно столько же, сколько среди тех, кто пережил смерть близкого друга. Показатель лишь немного уступает доле людей, у которых ПРГ развилось после смерти бабушки или дедушки (8,3%), брата или сестры (8,9%) и даже партнера (9,1%). Заметно выше частота расстройства была только у тех, кто потерял родителей или детей: 11,2% и 21,3% соответственно.