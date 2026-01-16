По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени

«В основе „Финеса и Ферба“ всегда лежали фантазия, душевность и юмор, а неожиданные повороты были неотъемлемой частью веселья. Этот фильм позволит Дэну и Свомпи раздвинуть границы этого мира и обыграть ситуацию, в которой все переворачивается с ног на голову», — рассказала о проекте Айо Дэвис, президент Disney Branded Television.