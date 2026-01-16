25 самых ожидаемых фильмов 2026 года

«Обитель зла» («Resident Evil»), реж. Зак Креггер
С 18 сентября в мировом, но не российском прокате
В прошлом году Зак Креггер выпустил пиковый для волны новых умных хорроров и просто оригинальнейший авторский фильм 2025 года «Орудия», и на первый взгляд может показаться, что его уход во франшизный кинематограф — знак того, что он продался и будет делать что-то менее интересное. Но если приглядеться к деталям, становится ясно, что он снова задумал закрученный авторский хоррор, просто с чуть большим размахом, который гарантирует такой медиабренд как «Обитель зла». В интервью Креггер утверждает, что не собирается противопоставлять свою работу или отталкиваться от прошлых картин в серии, поскольку ни одну из них не смотрел. При этом косплея оригинальных игр тоже не будет — никаких известных фанатам персонажей переносить на большой экран режиссер не собирается, поскольку «их истории уже рассказаны». Вместо этого в роли курьера у него снова солирует Остин Абрамс, блестяще сыгравший в «Орудиях».
«История бетона» («The History of Concrete»), реж. Джон Уилсон
Премьера на фестивале «Сандэнс» 22 января
Странно называть режиссера, которому нет и сорока и который только дебютирует в полнометражном кино, современным классиком, но Джон Уилсон — именно такого масштаба автор, учитывая, насколько самобытен его авторский киноязык документального наблюдения и при этом насколько быстро он стал понятным и родным для широкой публики. В полнометражной «Истории бетона» он обещает рассказать про мировую бетонную индустрию, пользуясь приемами, выученными на курсе для авторов телемелодрам с канала Hallmark. Уже смешно!
«Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“» («Teenage Sex and Death at Camp Miasma»), реж. Джейн Шенбрун
Дата премьеры неизвестна
Из всех молодых наследников Линча (а кто из модных и уверенных в себе режиссеров не хотел бы быть похожим на само живое воплощение понятия Автор?) Джейн Шенбрун — та, чьи фильмы не похожи на искусственную игру в кино, а создают линчианское ощущение игры в саму жизнь. Предыдущие ее картины «Мы отправимся на всемирную выставку» и «Я видел свет телевизора» были посвящены тому судьбоносному значению в жизни подростка, которое несут стремные квесты в соцсетях и сериальные фандомы соответственно. Главные героини нового фильма с потрясающим названием «Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“» — постановщица (Ханна Эйнбиндер из «Хитростей») и актриса из долгоиграющей хоррор-франшизы (Джиллиан Андерсон), которые во время совместной работы теряют связь с реальностью.
«Останься» («Remain»), реж. М.Найт Шьямалан
С 23 октября в мировом, но не российском прокате
Все еще не до конца признанный большой американский режиссер М.Найт Шьямалан живет мечтой и не отказывает себе ни в каких постыдных удовольствиях. В прошлый раз построил свой шедевр саспенса «Ловушка» вокруг бенефиса собственной дочери в роли вымышленной суперзвезды, а теперь решил необычным образом заколлабиться с главным хитмейкером слащавых книг в мягкой обложке Николасом Спарксом. Они уже выпустили в соавторстве роман, а следом представят его экранизацию — мелодраму с призраками, в которой архитектор (Джейк Джилленхол) после лечения от депрессии и потери сестры встречает таинственную незнакомку (Фиби Дайневор), остановившись у друга на даче. Но, разумеется, в любом кино Шьямалана — маньериста с вечной фигой в кармане — сюжет не главное.
«День разоблачения» («Disclosure Day»), реж. Стивен Спилберг
С 12 июня в мировом, но не российском прокате
Стивен Спилберг — великий классик американского кино, жизнь в одно время с которым с каждым годом кажется все большим чудом. В новой картине он продолжает свою серию шедевров на тему вторжения пришельцев («Близкие контакты третьей степени», «Инопланетянин», «Война миров»), на этот раз в ключе политически-конспирологического триллера (интонационно трейлер напоминает чуть ли не «Мюнхен» или «Секретное досье»). Эмили Блант играет телеведущую, Джош О’Коннор — активиста-разоблачителя, Колин Ферт — зловещего чиновника. Учитывая, что это редкий случай, когда этот режиссер лично выступил соавтором сценария, ему правда есть что рассказать и показать публике.
«Тони» («Tony»), реж. Мэтт Джонсон
Дата премьеры неизвестна
В условиях современного засилья байопиков заинтересовать зрителей способны лишь действительно небанальные синопсисы. Совместная работа ярчайшего молодого режиссера Мэтта Джонсона, принесшего в этот жанр язык ютубовских скетчей («Кто убил BlackBerry»), и восходящей звезды Доминика Сессы (покорил всех в «Оставленных») над историей жизни трагически умершего шефа и телеведущего Энтони Бурдена — именно такая заявка на успех. Не меньше ждем и полнометражный фильм по «Группе Нирванна», который Джонсон представил в прошлом году на фестивалях и который занял первое место в итогах года на Letterboxd из числа тех фильмов, которые не добрались до широкого проката.
«Вот это драма!» («The Drama»), реж. Кристоффер Боргли
С 16 апреля в российском прокате
Бывший постироничный рекламщик Кристофер Боргли ставит очередной сатирический приговор современности — на этот раз в виде истории распадающегося прямо у алтаря брака двух интеллигентов: Роберт Паттинсон играет директора музея, Зендая — работницу книжного. Как мы знаем, эти артисты умеют быть очень забавными (вспоминается Паттинсон в аналогичной роли в «Умри, моя любовь» и Зендая в «Претендентах»), так что этот сатирический укол вполне может оказаться даже более метким, чем три его предыдущих работы («DRIB», «Я болею», «Герой наших снов»), каждая из которых разворачивалась в мире маркетинга.
«Надежда» («Hope»), реж. На Хон Чжин
Летом 2026 года в южнокорейском прокате
Даже если весь мир плохо знает, кто такой На Хон Чжин, фанатам жанрового кино не нужно говорить больше, чем «готовится первый за восемь лет фильм от режиссера „Вопля“». Про новый фильм от автора страшнейшего хоррора последних десяти лет почти ничего неизвестно, кроме того, что это история о выживании при встрече с пришельцами в корейской демилитаризованной зоне — при этом в качестве злодеев в ансамбле задействованы международные звезды Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Пожалуй, не стоит ждать легкого юмора в духе южнокорейских хитов последних лет от Пона и Пака. Кинематограф На — про жуть и исступление.
«Октябрь» («October»), реж. Джереми Солнье
Дата премьеры неизвестна
Джереми Солнье — еще один большой мастер современного жанрового кино (триллеров, хорроров и боевиков), который регулярно выдает шедевры (последняя его работа «Ребел-Ридж» — именно он), но которого особенно не ценит ни публика, ни индустрия: «Ребел-Ридж» после проблемного продакшена был слит «Нетфликсом» без всякого промо. Надеемся, что теперь студия A24 будет ценить режиссера чуть больше: хоррор-боевик «Октябрь», про который ничего неизвестно, кроме того, что действие развернется под Хеллоуин, а в главной роли сыграет Кори Майкл Смит из «Готэма», так и напрашивается на то, чтобы быть выпущенным в октябрьский жанровый прайм-тайм.
«На помощь!» («Send Help»), реж. Сэм Рейми
С 30 января в мировом, но не российском прокате
«На помощь!» — третий фильм Сэма Рейми за тринадцать лет (после супергероики про Доктора Стрэнджа и сказки про Оза) и при этом первый его хоррор за семнадцать лет (после «Затащи меня в ад»), к тому же обладающий взрослым возрастным рейтингом (со времен «Дара» миновало целых двадцать шесть лет). Для фанатов Рейми сами эти цифры делают сурвайвл-триллер про начальника (Дилан О’Брайен) и подчиненную (Рейчел МакАдамс) на необитаемом острове уже событием. А всем остальным хочется напомнить, что это все еще остроумнейший и виртуознейший жанровый постановщик нашего времени, несмотря на его долгую карьеру с длинными простоями: своих легендарных «Зловещих мертвецов» он снял в 20 лет и в свои 66 остается совершенно не дряхлым.
«Искусственный» («Artificial»), реж. Лука Гуаданьино
Дата премьеры неизвестна
Не дождавшись исторического вердикта по поводу того, чем по правде является OpenAI и их ChatGPT (чудом техники? Величайшей аферой? Всадником апокалипсиса?), Лука Гуаданьино снимает байопик Сэма Альтмана с фокусом на его увольнение и возвращение в компанию в 2023 году. Поначалу такое сочетание постановщика и материала может показаться неочевидным, но если вы знаете хоть немного о личной жизни Альтмана, сразу сможете предположить, чем мог зацепить сценарий итальянского постановщика. И даже если на выходе окажется скучная отработка хайпового инфоповода, как минимум к кастингу Гуаданьино подошел со вкусом: тут и Эндрю Гарфилд в роли Альтмана, и Юра Борисов в роли Ильи Суцкевера, и Купер Хоффман, и даже комедиант Айк Баринхольц («Киностудия»), по слухам перевоплотившийся в Илона Маска.
«Хочу заняться с тобой сексом» («I Want Your Sex»), реж. Грегг Араки
Премьера на фестивале «Сандэнс» 23 января
В жанре дерзкого кино про молодых и для молодых нет большего американского классика, чем Грегг Араки. В последние годы он снимает все реже, но все еще не теряет меткости: его последний авторский сериал «А теперь — апокалипсис» о новой сексуальности и политкорректности смотрелся на удивление свежо и стильно. Новый фильм продолжит примерно эту же сатирическую линию: это история о том, как провокационная современная художница (Оливия Уайлд) нанимает юного стажера (Купер Хоффман) с плохо завуалированной целью сексуализированной эксплуатации. Вишенка на торте — кумиры миллениалов и зумеров Джонни Ноксвилл и Charli XCX на втором плане ансамбля.
«Приключения Клиффа Бута» («The Adventures of Cliff Booth»), реж. Дэвид Финчер
Летом 2026 года на Netflix
Пока трудно сказать, чем является отказ Тарантино экранизировать собственный сценарий о дальнейших приключениях каскадера Клиффа Бута (Брэд Питт). То ли это глупый просчет, сделанный из принципа (режиссер все еще хочет снять один последний десятый фильм, но так с этим затягивает, что рискует остаться с фильмографией из девяти тайтлов), то ли проницательное концептуальное решение. В пользу первой версии говорит тот факт, что стиль Дэвида Финчера, которого Тарантино позвал на подмену, кардинально не похож на стиль «Однажды… в Голливуде»: если Тарантино был теплый, пленочный и забавный, то Финчер снимает на бездушную цифру (да, это будет первая в истории цифровая экранизация сценария Тарантино) и обладает в лучшем случае желчным чувством юмора. Аргумент в пользу второй версии — то, что от спин-оффа про пускай и любимого, но уже раскрытого на экране героя Питта все-таки веет необязательностью, и новый режиссерский голос вполне может быть необходимым творческим решением для сохранения интриги.
«Молодые люди» («The Young People»), реж. Осгуд Перкинс
Дата премьеры неизвестна
После сумасшедшего успеха «Собирателя душ» (напомним, фильм стал самым кассовым инди-хоррором в этом тысячелетии) Осгуд Перкинс получил карт-бланш и нынче готовится выпустить четвертый за два года ужастик. Для зрителей это чудесная новость, ведь он один из самых стильных авторов новых умных хорроров. Название грядущей картины не обманывает: действие будет происходить в школе, главные героини — две одноклассницы, а взрослых героев второго плана сыграли Николь Кидман и Джонни Ноксвилл: похоже, феноменального успеха двухлетней давности все еще хватает, чтобы брать на роль вообще любую звезду, какую захочешь.
«Хокум» («Hokum»), реж. Дэмиан МакКарти
С 7 мая в российском прокате
Автор второго самого страшного ужастика 2024 года (после «Собирателя душ») «Астрал. Медиум» Дэмиан МакКарти тоже успел посотрудничать с большой звездой — в его случае это Адам Скотт из «Разделения», который сыграет писателя, прибывающего в ирландский дом с привидениями. Подробности сюжета неизвестны, но можно быть уверенным, что даже на основе такой простецкой завязки МакКарти сумеет выстроить до безумия запутанную сатанинскую интригу и изощренно бьющие исподтишка скримеры.
«Альфа-банда» («Alpha Gang»), реж. Дэвид и Натан Зеллнер
Дата премьеры неизвестна
Тренд сезона в авторском кино — определенно вторжение пришельцев. Помимо Спилберга и На Хон Чжина, за эту тему взялись культовые американские инди-приколисты братья Зеллнер («Кумико — охотница за сокровищами», «Девица», сериал «Проклятие»). Во время вторжения на Землю пришельцы притворяются бандой байкеров из 1950-х — фирменный стиль братьев чувствуется уже тут. Даже если вы не смотрели ни один из фильмов Зеллнер (все-таки они в прокате собирали сущие копейки, хотя «Лохматые предки» даже добрались до России), обратите внимание на то, какое доверие им оказывают звезды: в ансамбле «Альфа-банды» задействованы Кейт Бланшетт, Дейв Баутиста, Крис Пайн, Леа Сейду и Лили-Роуз Депп.
«Травма, или Все монстры Ларри Фессендена» («Larry Fessenden's Trauma or, Monsters All»), реж. Ларри Фессенден
Дата премьеры неизвестна
Пока студия Universal в очередной раз пытается возродить свою франшизу классических монстров (в десятые годы, толком не стартовав, потерпела крах их киновселенная с Джонни Деппом и Томом Крузом, теперь за всех отдувается Роберт Эггерс, который в этом году покажет «Оборотня» с Аароном Тейлором-Джонсоном), легенда американского хоррор-андеграунда Ларри Фессенден успел снять свой собственный монструозный кроссовер, венчающий уникальную авторскую фильмографию. В хорроре «Травма, или Все монстры» встретятся вампир, которого сам Фессенден впервые сыграл в «Привычке» 1995 года, монстр Франкенштейна из «Развращенного» и оборотень из «Затмения». Фессенден прославился благодаря тому, как он сочетал второсортные спецэффекты с режиссерской выдумкой, а низкие жанры — с глубоким психологизмом. В пресс-релизе режиссер признает, что идея кроссовера слегка абсурдна, но можно быть уверенными, что его намерения самые что ни на есть серьезные — слово «травма», вынесенное в название, не даст соврать.
«Не от мира сего» («Out of This World»), реж. Альберт Серра
Дата премьеры неизвестна
Режиссер медиативного арт-кино Альберт Серра продолжает весьма идущий ему дипломатический мотив, начатый в прекрасных «Мучениях на островах». На этот раз группа американских чиновников, озабоченных экономическими вопросами, прибывает на переговоры в Россию середины 2020-х. Режиссер признался, что, прочитав сценарий, в фильме по политическим соображениям отказалась сниматься Кристен Стюарт, — в итоге главную роль сыграла Райли Кио. Кажется, будут близоруки те, кто попытаются считать у Серры политический месседж: для него, очевидно, большая политика — просто загадочный закрытый мир вроде тайных обществ или вампиров (про встречу Дракулы и Казановы, напомним, он уже снимал кино).
«Лицо ужаса» («The Face of Horror»), реж. Анна Биллер
Дата премьеры неизвестна
Ровно раз в десятилетие Анна Биллер снимает тщательно стилизованные под эксплуатационное кино 1960-х фильмы, проводящие феминистскую ревизию жанров (в случае с «Вива» это секс-комедия, а «Колдунья» деконструировала хоррор). Ее новый фильм — история о призраке женщины, терроризирующей средневекового рыцаря, который ее предал. Нужно уточнить, что Биллер не занимается простым пастишем, а играет в сложную постмодернистскую игру: ее цветовые и монтажные решения, несмотря на ретростилизацию, настолько живописны, что не имеют буквальных аналогов в кинематографе прошлого, чувство юмора более чем современно, а источники вдохновения эклектичны. Скажем, «Лицо ужаса» основано на классической японской страшилке XIX века.
«Варенье из бабочек» («Butterfly Jam»), реж. Кантемир Балагов
Дата премьеры неизвестна
Долгострой участника Канн 2017 и 2019 годов (оба раза в секции «Особый взгляд») Кантемира Балагова, готовящийся стать его полноценным англоязычным дебютом после увольнения со съемок «Одних из нас». «Варенье из бабочек» — история про кабардинского подростка в Нью-Джерси (даром, что съемки проходили во Франции), его отношения с отцом и занятия в спортивной секции. Среди артистов — Барри Кеоган (отец подростка? Тренер?) и Райли Кио. Ждем картину теперь уже в основном конкурсе Канн!
«Грозовой перевал» («Wuthering Heights»), реж. Эмералд Феннелл
С 11 февраля в мировом, но не российском прокате
В обычных условиях от нарочито вульгарной экранизации «Грозового перевала» Эмералд Феннелл («Девушка, подающая надежды», «Солтберн») с явно неподходящими на роли звездами (как это бывало в Старом Голливуде) стоило бы воротить нос. Но сейчас, когда развлекательный кинематограф переживает худшие времена, эта бесстыдная попытка покорить зрителей на День святого Валентина заслуживает уважения. Каждый кадр украшен всевозможными рюшами, саундтрек заказан у Charli XCX, агрессивная маркетинговая кампания развернута за многие месяцы до премьеры. Если даже это предложение не окажется способным привлечь людей к большим экранам, то Голливуду уже ничего не поможет.
«Праймтайм» («Primetime»), реж. Лэнс Оппенхайм
Дата премьеры неизвестна
В постановочном кино дебютирует Лэнс Оппенхайм — один из самых ярких молодых документалистов, снимающий фильмы, не уступающие в развлекательном потенциале ютубовским видеоэссе (про пенсионерские пансионаты Флориды, про завсегдатаев банков спермы, про «ярмарку Ренессанса»). Правда, основа — все еще документальная: Роберт Паттинсон сыграет телеведущего Криса Хэнсона, прославившегося в нулевые передачей «Поймать хищника», где ловил педофилов на живца (в прошлом году на фестивале Beat показывали о нем же документалку). Если кто и способен на таком заряженном материале сделать вдумчивое и ироничное кино, то это эти двое.
«Они убьют тебя» («They Will Kill You»), реж. Кирилл Соколов
С 27 марта в мировом, но не российском прокате
После причудливых фестивальных боевиков «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось» Кирилл Соколов вслед за Ильей Найшуллером выиграл счастливый билет в Голливуд, где снял жанровое студийное кино со вкусом и без лишних претензий. Домработница (Зази Битз) устраивается в небоскреб, в котором всем заправляют сатанисты (среди них — Патриция Аркетт), и теперь ей придется давать отпор, вооружившись дробовиком. Пока что все звучит и выглядит свежее, чем оба голливудских выхода Найшуллера.
«Колдуны!» («Wizards!»), реж. Дэвид Мишо
Дата премьеры неизвестна
Привет из тех времен, когда A24 еще делали реально странные инди-фильмы: «Колдуны!» — похабная стоунер-комедия, в которой лоботрясы Пит Дэвидсон и Франц Роговски находят сумку с кешем, а потом под дулом пистолета едят дерьмо. Кино было снято аж в 2022 году и с тех пор по туманным причинам не вышло на экраны — режиссер Дэвид Мишо за это время успел снять и выпустить «Кристи» с Сидни Суини. Австралиец Мишо прославился насупленными криминальными драмами и душными шекспировскими экранизациями, поэтому не все в курсе, что он остроумный сатирик. Он написал сценарий недооцененной экранизации «Уловки-22» и сам снял что‑то вроде современной версии «Уловки-22» — «Машину войны» с Брэдом Питтом. Если «Колдуны!» все же доберутся до экранов, то, вполне вероятно, это будет первый фильм Мишо, в котором объединятся его страсть к смешному и тяга к ужасному.
«Нарния» («Narnia»), реж. Грета Гервиг
С 26 ноября в мировом, но не российском прокате
Три года назад «Барбенгеймер» столкнул до комизма непохожие блокбастеры Нолана и Гервиг (напомним, это были байопики ученого-ядерщика и куклы Барби соответственно), а в этом году они, как ни удивительно, собираются посоревноваться на более-менее одном поле эпического фэнтези. Пока Нолан экранизировал древнего грека Гомера с Мэттом Деймоном, Гервиг взялась за многосерийную эпопею про волшебную страну Нарнию сказочника-теолога Си Эс Льюиса. Как и три года назад, хочется сделать ставку на Гервиг: да, Нолан вооружился самыми большими камерами и пленочным форматом в мире («Одиссея» будет первым фильмом в истории, целиком снятым на камеры IMAX), зато Гервиг с порога демонстрирует основательность и остроумие, начав с шестой книги в серии, рассказывающей о происхождении заглавных героев «Льва, колдуньи и волшебного шкафа» (колдунью сыграет Эмма Маки). Есть шанс, что именно эта серия фильмов, которую Netflix собирается выпустить в небывалый (по меркам этого стриминга) широкий прокат с участием, опять же, экранов IMAX, станет каноническим воспоминанием для целого поколения — не всем же в политических разговорах щеголять отсылками к «Гарри Поттеру».