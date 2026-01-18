Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет

Детям в турецком городе Герменджик в честь школьных каникул привезли три самосвала со снегом. Он в провинции Айдын не выпадал 14 лет, сообщает телеканал OdaTV.
Двухнедельные школьные каникулы в Турции начались в субботу, 17 января. Местные власти по этому случаю устроили в Герменджике «праздник снега». Самосвалы выгрузили снег в трех разных районах города.
Последний раз снег в Айдыне видели в феврале 2012 года. При этом в других регионах Турции нынешняя зима выдалась снежной.
«Мы пообещали детям, что привезем им снег. Я позвонил префекту района Одемиш в провинции Измир, тот сказал: «Отправлю столько самосвалов снега, сколько вам понадобится». Радость детей для нас ценнее всего», — сказал мэр города Бурак Зенджирджи.
Тем временем Москва в этом году столкнулась с сильнейшим за 56 лет снегопадом. И пока одни шутили о стихии в соцсетях и штурмовали Миусскую снежную дюну, другие пробирались по сугробам и продолжали разносить еду и посылки. «Афиша Daily» поговорила с курьерами из разных служб доставок и узнала, каково им работать, когда на улице ветрено, снежно и холодно.
Мощный циклон обрушился и на Камчатку. Выпавший снег заблокировал подъезды, некоторые жители стали покидать дома через окна. Сугробы помогала расчищать военная техника.