Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет

В Приморье отловили троих тигров с начала года
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды в Голливуде» из‑за внешности
Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года
Россияне бронируют зарубежное жилье на праздники на 79% активнее, чем в прошлом году
В Москве может появиться бар «Абьюзивные отношения»
Диабетики и гипертоники в России смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем
Хейден Кристенсен признался, что прихватил со съемок «Звездных войн» парик Энакина
Экс-президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди призналась, что немного сожалеет о спин-оффе про Хана Соло
Вышла книга о дизайне интерьера, вдохновленная фильмами Уэса Андерсона
В бесплатной версии ChatGPT появится реклама
Климатолог: за полвека температура в России выросла на 2,5 градуса
Джейсон Момоа: съемки сиквела «Minecraft в кино» начнутся в апреле
Снуп Догг сыграет главную роль в хорроре Илая Рота «Don’t Go in That House, Bitch!»
A$AP Rocky, похоже, выпустил дисс на Дрейка. В нем рэпер говорит, что «украл» Рианну
«Я кричала»: Ченнинг Татум помочился на Аманду Сейфрид на съемках фильма «Дорогой Джон»
Памела Андерсон снимется с Билли Бобом Торнтоном в фильме «Somedays»
«ВкусВилл» запустил формат придорожных кафе
В новогоднюю ночь москвичи чаще всего заказывали такси до Чистых прудов и фабрики «Красный Октябрь»
Дрю Бэрримор поделилась, как ее травили из‑за внешности в возрасте 10 лет
В Австралии после запрета соцсетей для детей младше 16 лет деактивировали 4,7 млн аккаунтов
Адриа Архона и Кингсли Бен‑Адир сыграют в эротическом триллере «Презрение»
В Москве прошел модный показ в сугробе в память о Минской дюне
Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль в белый цвет (снова)
Актера Дэниела Стерна заменят в новом сериале ABC после обвинения по делу о проституции

Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет

Фото: Aaron Burden/Unsplash

Детям в турецком городе Герменджик в честь школьных каникул привезли три самосвала со снегом. Он в провинции Айдын не выпадал 14 лет, сообщает телеканал OdaTV.

Двухнедельные школьные каникулы в Турции начались в субботу, 17 января. Местные власти по этому случаю устроили в Герменджике «праздник снега». Самосвалы выгрузили снег в трех разных районах города.

Последний раз снег в Айдыне видели в феврале 2012 года. При этом в других регионах Турции нынешняя зима  выдалась снежной.

«Мы пообещали детям, что привезем им снег. Я позвонил префекту района Одемиш в провинции Измир, тот сказал: «Отправлю столько самосвалов снега, сколько вам понадобится». Радость детей для нас ценнее всего», — сказал мэр города Бурак Зенджирджи.

Тем временем Москва в этом году столкнулась с сильнейшим за 56 лет снегопадом. И пока одни шутили о стихии в соцсетях и штурмовали Миусскую снежную дюну, другие пробирались по сугробам и продолжали разносить еду и посылки. «Афиша Daily» поговорила с курьерами из разных служб доставок и узнала, каково им работать, когда на улице ветрено, снежно и холодно.

Мощный циклон обрушился и на Камчатку. Выпавший снег заблокировал подъезды, некоторые жители стали покидать дома через окна. Сугробы помогала расчищать военная техника.

Расскажите друзьям