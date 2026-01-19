В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
«Зверополис 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Голливуда

Иллюстрация: Disney

«Зверополис 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Голливуда, собрав 1,7 млрд долларов, пишет Variety.

Он обошел «Головоломку 2», у которой 1,69 млрд долларов. Среди всех анимационных проектов с наибольшими сборами «Зверополис 2» занял вторую строчку, уступив китайскому фэнтези «Нэчжа побеждает Царя драконов» — оно собрало 2.25 млрд долларов. При этом мультфильм Disney стал девятым самым кассовым релизом всех времен.

Недавно стало известно, что режиссеры «Зверополиса-2» Байрон Ховард и Джаред Буш уже находятся в поисках идей для третьей части. Создатели мультфильма пообещали, что работа над триквелом займет меньше девяти лет (столько времени прошло между первой и второй картиной).

