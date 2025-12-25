«Зверополис-3» находится в разработке

Буш пояснил, что на создание анимационного фильма обычно уходит 4–5 лет, из которых первые 2–3 года ― поиск и разработка идей. «То есть лишь спустя примерно три года мы приходим к стадии „у нас есть сценарий, который мы готовы продвигать дальше“. Поэтому, не раскрывая, что именно мы сейчас исследуем, скажу так: сам процесс поиска — это прекрасно, потому что ты можешь удивить сам себя, а это очень важно», ― отметил он.