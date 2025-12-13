«Зверополис-2» собрал 1 млрд долларов за 17 дней ― это рекорд для голливудской анимации

«Все в Disney Animation вложили в этот фильм сердце, душу и страсть, чтобы рассказать историю, полную радости и воображения — сказал Джаред Буш, креативный директор студии — Этот рубеж невероятно важен для нас, потому что прежде всего он означает, что зрители приходят в кино ради совместного опыта — чтобы смотреть этот фильм на большом экране вместе, люди самых разных возрастов и из самых разных уголков мира. Это и есть мечта „Зверополиса“, ставшая реальностью».