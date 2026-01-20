«Малхолланд-драйв» стал самым упоминаемым в российских соцсетях фильмом Дэвида Линча. За период с июля 2025-го по январь 2026 года о картине написали более 10 000 раз. Такие данные приводят онлайн-кинотеатр «Кион» и агентство Sidorin Lab в исследовании, приуроченном к 80-летию режиссера. С результатами ознакомилась «Афиша Daily».
Вслед за «Малхолланд-драйв» идут сериал «Твин Пикс» (8401 упоминание) и фильм «Человек-слон» (6987). Личность самого Линча упоминается еще чаще — 42 300 раз.
Исследование показывает, что аудитория Линча в России отличается от общей аудитории любителей триллеров. Если о жанре активнее пишут женщины (70,4% упоминаний), то обсуждают работы Линча чаще мужчины (60,3%). Ядро его поклонников составляют зрители 35–44 лет.
Географически обсуждение сконцентрировано в культурных столицах: на Москву приходится 21,57% всех упоминаний, на Санкт-Петербург — 15,46%. В сумме эти два города формируют 37% всего российского цифрового обсуждения режиссера.
Дэвид Линч скончался 16 января 2025 года в возрасте 78 лет. Летом 2024 года он рассказал, что ему диагностировали эмфизему легких из‑за курения на протяжении всей жизни. Режиссер не мог передвигаться без кислородной маски, но не планировал уходить на пенсию.