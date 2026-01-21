A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Синоптик: 20-градусные морозы продержаться в Москве до середины следующей недели

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Морозы до -20 градусов сохранятся в Москве еще неделю. Об этом РИА «Новостям» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в эти выходные ночью столбики термометра покажут  от – 25 до –20 градусов. Днем потеплеет до -15 градусов. 

«Ответить так четко и ясно, какой будет погода, довольно сложно. По предварительным расчетам, уже в среду 28 января температура будет повышаться, потому что давление будет падать», — сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что на улице сейчас так холодно из-за выхолаживания на облачном небе, а также фронта, который идет на  Восток. Ранее синоптики уже предупреждали, что в Москве ожидаются рекордные морозы во второй половине января. При этом к 13 января высота снега в Москве приблизилась к рекорду 1942 года.

