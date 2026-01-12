Москву ожидают аномальные морозы, до –30 градусов, во второй половине января

В Москве ожидаются рекордные морозы во второй половине января. Об этом пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, на этой неделе под влиянием южного циклона возможен снегопад (до 5 мм осадков), а дневная температура будет колебаться от –3 градусов Цельсия до –8.
В выходные (17–18 января) ожидается похолодание до –23 градусов ночью. 19 января, в Крещенский сочельник, ударят «настоящие крещенские морозы». Под утро столбики термометров опустятся от –20 до –25 градусов Цельсия.
Пик похолодания придется на 20–21 января. Ночью температура может упасть от –25 до –30 градусов, днем составит от –12 до –17. Это примерно на 15 градусов ниже климатической нормы для этого периода.
Вечером 11 января Москву накрыла вторая волна циклона «Фрэнсис». По данным синоптиков, к 14 января сугробы в городе могут вырасти до метровой высоты.