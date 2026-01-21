В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры

В России будут транслировать Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Права на трансляцию приобрел онлайн-кинотеатр Okko, сообщил РБК министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Это первый случай, когда официальную трансляцию соревнований будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр. Последняя официальная трансляция Олимпийских игр в России состоялась в 2022 году — во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые проходили с 4 по 20 февраля. Олимпиаду в Париже не показывали, это произошло впервые за 40 лет.
Дегтярев добавил, что на Okko будут доступны церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также все спортивные соревнования, включая финальные этапы. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи на любом устройстве.
Руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа отметил, что на сервисе также будут доступны альтернативные аудиодорожки, хайлайты, новости Олимпиады, аналитические обзоры, эксклюзивные программы, интервью и репортажи. Трансляции будут доступны бесплатно.
Олимпиада состоится с 6 по 26 февраля 2026 года. Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На них разыграют 116 комплектов наград.
В индивидуальных видах спорта российские и белорусские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе. Кроме того, они не примут участия в церемонии открытия, а их награды не отобразят в медальной таблице.
В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Они выступят в нейтральном статусе. В командных соревнованиях российские спортсмены участвовать не смогут.