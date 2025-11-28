МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Они выступят в нейтральном статусе.
Теперь спортсмены должны принять индивидуальное приглашение и подписать документ, который содержит обязательство соблюдать Олимпийскую хартию, включая «миротворческую миссию олимпийского движения».
Фигуристам разрешили участвовать в Играх после проверки специальной комиссии по рассмотрению допуска нейтральных атлетов (AINERP). Она оценивает право каждого спортсмена с российским или белорусским паспортом на участие в зимней Олимпиаде 2026 года. МОК также допустил белорусскую фигуристку Викторию Сафонову.
Олимпиада состоится с 6 по 26 февраля 2026 года. Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На них разыграют 116 комплектов наград.
Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в отборе на Олимпийские игры 2026 года в декабре 2024 года. Это означает, что атлетов из России можно будет увидеть в олимпийских соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
Квалификационный турнир прошел с 17 по 21 сентября в Пекине. Гуменник и Петросян выиграли его в одиночном катании и завоевали олимпийские лицензии.