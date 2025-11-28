МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026

Фигуристам разрешили участвовать в Играх после проверки специальной комиссии по рассмотрению допуска нейтральных атлетов (AINERP). Она оценивает право каждого спортсмена с российским или белорусским паспортом на участие в зимней Олимпиаде 2026 года. МОК также допустил белорусскую фигуристку Викторию Сафонову.