Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля

Amazon назначил дату выхода сериала «Эль» — приквела «Блондинки в законе» с Риз Уизерспун — на 1 июля. Шоу будет доступно на платформе Prime Video.
На первом постере изображены розовые аксессуары героини и ее верный спутник — чихуахуа.
Сериал расскажет про школьные годы Эль Вудс. «Мы узнаем о жизненном опыте, который сформировал ее и сделал той молодой женщиной, которую мы узнали и полюбили в первом фильме „Блондинка в законе“», — говорилось в логлайне проекта.
Производством занимаются компании Риз Уизерспун Hello Sunshine и Amazon MGM. О начале работе над сериалом они рассказали еще весной 2024 года, съемки завершились в августе 2025 года. Идея приквела пришла Риз Уизерспун после просмотра сериала «Уэнсдей».