Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля

Сериал расскажет про школьные годы Эль Вудс. «Мы узнаем о жизненном опыте, который сформировал ее и сделал той молодой женщиной, которую мы узнали и полюбили в первом фильме „Блондинка в законе“», — говорилось в логлайне проекта.