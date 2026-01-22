Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»

Фото: 20th Century Studios

20th Century Studios опубликовала отрывок из хоррора «На помощь!» («Send Help») Сэма Рейми. Премьера в кинотеатрах запланирована на 30 января.

Сюжет разворачивается вокруг двух персонажей — Линды (Рейчел МакАдамс) и ее начальника Брэдли (Дилан О’Брайен). Босс пренебрегает своей подчиненной, ведет себя грубо и по-сексистски, намеренно исключает ее из рабочих процессов. В тизере он говорит ей: «Как руководитель я не вижу в тебе пользы».

Однако их динамика резко меняется, когда во время делового перелета самолет терпит крушение на необитаемом острове. Выжить удается только им двоим. Оказывается, что Линда обладает серьезными навыками выживания в дикой природе, и теперь она — единственный шанс Брэдли остаться в живых.

В новом отрывке герои О’Брайена и МакАдамс разожгли костер, пожарили мясо и ужинают. В опубликованном ранее трейлере Линда охотится, занимается собирательством и несколько раз спасает своего бывшего босса. Она подкалывает его: «Интересно, теперь я приношу пользу компании?»

Видео: 20th Century Studios

«На помощь!» называют возвращением Рейми к хоррорам. Самой известной его работой в жанре считаются «Зловещие мертвецы». Рейми также известен как режиссер оригинальной трилогии о Человеке-пауке с Тоби Магуайром в главной роли.

Первый вариант сценария был написан Марком Свифтом и Дэмианом Шенноном — авторами ребута хоррора «Пятница, 13-е». Над второй и окончательной версией работал дуэт Скотта Бека и Брайана Вудса из «Тихого места».

