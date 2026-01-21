Рэйчел МакАдамс из «Дрянных девчонок» получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Поддержать актрису пришли ее партнер Джейми Линден и сестра Кейлин, а также коллеги Донал Глисон («Бойфренд из будущего»), Дилан О’Брайен («Пришлите помощь») и Сэм Рэйми («На помощь!»). В 2014 года МакАдамс была удостоена звезды на Канадской Аллее славы в Торонто.