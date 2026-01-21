Рэйчел МакАдамс из «Дрянных девчонок» получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Рэйчел МакАдамс стала обладательницей именной звезды на голливудской Аллее славы. Об этом сообщает E! News.
Поддержать актрису пришли ее партнер Джейми Линден и сестра Кейлин, а также коллеги Донал Глисон («Бойфренд из будущего»), Дилан О’Брайен («Пришлите помощь») и Сэм Рэйми («На помощь!»). В 2014 года МакАдамс была удостоена звезды на Канадской Аллее славы в Торонто.
Артистка снялась в более чем 40 проектах на кино и телевидении. Она известна по фильмам «Клятва», «Дрянные девчонки», «Дневник памяти», «Шерлок Холмс». Недавно звезду на голливудской Аллее славы уже получили Джессика Честейн, Лорен Грэм, Наоми Уоттс и Роберт Инглунд.
30 января состоится премьера картины с Рейчел МакАдамс «На помощь!». Лента, которую срежиссировал Сэм Рейми, описывается как мрачно-комедийный психологический триллер. Он расскажет о Линде Лиддл и ее невыносимом начальнике Брэдли Престоне.