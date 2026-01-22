Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады

«В субботу-воскресенье ночная температура понизится до –19…–24 градусов по области. В Москве тоже будет холодно — около –20 градусов в эти ночи. В субботу и воскресенье днем в Москве будет где-то –13…–16 градусов, по области –11…–16 градусов. В субботу без осадков, а в воскресенье появится вероятность небольшого снега», — добавил он.