Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию
Фестиваль каш пройдет в Псковской области
Показываем локализованный трейлер «Нюрнберга» — драмы с Расселлом Кроу, которая выходит в прокат РФ
«Теремок» запустит барные форматы
Экранизация книги Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет накануне 8 Марта
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш
Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады
В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению
Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Макс Паркер сыграет Хеймдалля, сына Одина, в экранизации God of War
В «Лужниках» появился электропричал-шайба
Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году
YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон
Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа Трейси Сьерры «Ночное наблюдение»
Ремейк «Она написала убийство» поставит режиссер «Идеального голоса» Джейсон Мур
Кристина Риччи снимется в экранизации «Дома астролога» Каринн Джейд
Анализ на риск сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен в России по ОМС
Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен
Фил Коллинз находится под круглосуточным медицинским наблюдением из‑за проблем со здоровьем
Сеть автомоек и бургерная возглавили рейтинг лучших работодателей в США

Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»

Фото: Black Bear Pictures

Кинокомпания Black Bear Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Настройщик» Дэниела Роэра. Картину покажут на фестивале «Сандэнс» через несколько дней, а в широкий прокат она выйдет 29 мая.

По сюжету талантливый настройщик пианино обнаруживает, что его профессиональные навыки — особая чувствительность к звуку — идеально подходят для вскрытия сейфов. Это открытие полностью меняет его жизнь.

Роль одаренного настройщика Ники, когда-то мечтавшего о карьере пианиста, но страдающего от непереносимости громких звуков, исполнил Лео Вудолл («Один день»). Его наставника, опытного мастера Гарри Хоровица, сыграл Дастин Хоффман («Человек дождя»).

Видео: Black Bear Pictures

В фильме также снялись Това Фельдшу («Никто этого не хочет»), Жан Рено («Леон») и Лиор Рас («Фауда»). Режиссер Дэниел Роэр, известный по документальному фильму «Навальный», написал сценарий «Настройщика» совместно с Робертом Рэмси. Это его дебют в игровом кино.

Расскажите друзьям