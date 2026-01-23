Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время

25 января в России отмечается День российского студенчества. Специально к этой дате книжный сервис «Литрес» и дейтинг-сервис «VK Знакомства» опросили пользователей и выяснили, с кем из героев литературной классики они бы разделили студенческие воспоминания. Результаты опроса, в котором приняли участие 1 546 человек из разных регионов России, есть у «Афиши Daily».
Лидером среди героев, с кем респонденты хотели бы отправиться на студенческую вечеринку, стал денди Евгений Онегин (16%) из одноименного романа Александра Пушкина. На втором и третьем месте — хозяин бала Сатаны Воланд (15%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова и находчивый любитель приключений Д’Артаньян (14%) из «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Этого же героя респонденты в первую очередь выбрали в напарники для прогуливания пар. За Д’Артаньяна отдали голос 16% опрошенных. Пользователи также были бы не прочь прогулять пары в компании булгаковских героев — Маргариты (14%) и Воланда (13%).
Самым комфортным в быту героем классики респонденты назвали Шерлока Холмса — именно с ним 17% опрошенных согласились бы разделить комнату в общежитии. Хорошими соседями пользователи также назвали тихую, спокойную Татьяну Ларину (14%) из «Евгения Онегина» Александра Пушкина и кроткую Джейн Эйр (12%) из романа Шарлотты Бронте. Шерлок Холмс также стал лидером среди героев, у которых опрошенные были бы не против попросить списать, набрав 26% голосов. Вторым по популярности героем-интеллектуалом стал булгаковский Мастер (11%), третьим — Татьяна Ларина (9%).
Респонденты также назвали героев, в которых бы точно влюбились в студенческие годы. Лидером среди мужской аудитории стала Маша Миронова (12%) из «Капитанской дочки» Пушкина. Еще 11% влюбились бы в Ассоль из «Алых парусов» Александра Грина, а 10% — в Наташу Ростову из «Войны и мира» Льва Толстого. Большинство женщин же выбрали Ретта Батлера (11%), героя «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл. Вторым по популярности героем у опрошенных женщин стал Воланд (10%), третьим — Андрей Болконский (9%).
Ранее россияне назвали самые грустные произведения русской литературы. Первое место в списке самых грустных классических произведений занимает рассказ Антона Чехова «Каштанка» (24%). Второе место — у «Шинели» Николая Гоголя и «Муму» Ивана Тургенева (по 22%). Третье место разделили «Анна Каренина» Льва Толстого и «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира (по 21%).
Среди современных произведений самым грустным опрошенные посчитали роман Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» (47%), «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза (35%) и «Дневник памяти» Николаса Спаркса (24%).