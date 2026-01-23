Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время

Лидером среди героев, с кем респонденты хотели бы отправиться на студенческую вечеринку, стал денди Евгений Онегин (16%) из одноименного романа Александра Пушкина. На втором и третьем месте — хозяин бала Сатаны Воланд (15%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова и находчивый любитель приключений Д’Артаньян (14%) из «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Этого же героя респонденты в первую очередь выбрали в напарники для прогуливания пар. За Д’Артаньяна отдали голос 16% опрошенных. Пользователи также были бы не прочь прогулять пары в компании булгаковских героев — Маргариты (14%) и Воланда (13%).