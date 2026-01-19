«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы

Большинство россиян (95%) признались, что не раз плакали при прочтении книг, а 67% прямо заявили, что им нравится погружаться в грустные истории. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование «Литреса», «Ростелекома» и «Читай-города».
Самым меланхоличным литературным героем респонденты назвали Мастера из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (26%). На втором месте — Родион Раскольников из «Преступления и наказания» Федора Достоевского (21%), на третьем — Анна Каренина из одноименного романа Льва Толстого (16%).
Первое место в списке самых грустных классических произведений занимает рассказ Антона Чехова «Каштанка» (24%). Второе место — у «Шинели» Николая Гоголя и «Муму» Ивана Тургенева (по 22%). Третье место разделили «Анна Каренина» Льва Толстого и «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира (по 21%).
Среди современных произведений самым грустным опрошенные посчитали роман Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» (47%), «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза (35%) и «Дневник памяти» Николаса Спаркса (24%). 67% участников исследования рассказали, что сентиментальные книги помогают им прожить сильные эмоции и снять внутреннее напряжение. 34% отметили правдивость и психологическую глубину таких произведений. Для 26% контраст с печальными историями помогает ярче ощутить радость жизни и ценить то, что имеешь.
Всего 33% читателей не интересуются грустными книгами. Больше половины из них (52%) считают, что повседневная жизнь и так полна стресса, а литература должна помогать отвлечься и поднимать настроение.
Недавно жители России сообщили, какие образы животных из литературы у них любимые. Лидером среди героев сказок стал Чеширский кот из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, которого назвали 38% респондентов. На второй и третьей строчках тоже сказочные коты — кот ученый (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из «Сказок матушки Гусыни» Шарля Перро.